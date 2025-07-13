هيئة الرقابة: استرداد 409 ملايين دينار من عقود طباعة الكتاب المدرسي

ناقشت هيئة الرقابة الإدارية، في اجتماع موسع عقدته ظهر اليوم بمقرها في طرابلس، آخر المستجدات المتعلقة بطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعامين الدراسيين 2024-2025 و2025-2026، بمشاركة وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، وأعضاء لجان المتابعة، وعدد من الجهات ذات العلاقة.

واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، الإجراءات المتخذة بشأن محضر التسوية والتصالح مع شركات الطباعة، الذي أسفر عن إعادة نحو 200 مليون دينار ليبي إلى الخزانة العامة، إلى جانب خفض قيمة التعاقد من 385 إلى 209 ملايين دينار، لتصل القيمة الإجمالية للأموال المستردة إلى حوالي 409 ملايين دينار عن العامين.

كما تطرق النقاش إلى مدى جاهزية وزارة التربية والتعليم ومركز المناهج من حيث التخزين واللوجستيات، مع استعراض ملاحظات الهيئة حول المخالفات المقيدة ضد المسؤولين عن مخازن المركز الوطني للمناهج التعليمية، استنادًا إلى نتائج اللجنة المكلفة بالمتابعة الميدانية.

وأكد المجتمعون أهمية تكثيف المتابعة لضمان توفر الكتاب المدرسي في موعده، والتعامل السريع مع أية عراقيل محتملة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء في القطاع التعليمي.