هيئة الرقابة الإدارية تتحصل على منصب رئاسة المكتب الإقليمي لمنظمة الرقابيين الأفارقة

تحصلت هيئة الرقابة الإدارية على منصب رئاسة المكتب الإقليمي لمنظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية أن الحصول على هذا المنصب جاء خلال مشاركة وفد ليبي في فعّاليات الاجتماع الدوري السادس لمنظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة ( AOMA ) الذي احتضنته العــاصمة الرواندية كيجــالي.

وضم الوفد الليبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلّف ومدير مكتب التدريب والتعاون الدولي بالهيئة، وبمشاركة القائم بالأعمال بالوكالة للسفارة الليبية في رواندا.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إنه وبجهود ناجحة متمثلة في الخبرة والكفاءة للوفد المشارك في الاجتماع، تحصلت ليبيا على منصب رئاسة المكتب الإقليمي للمنظمة لشمال أفريقيا، إذ تنافست أربعة وأربعون دولة افريقية على شغل هذه المقاعد، لما لهذه المناصب دور فني هام في متابعة الاختصاصات التي تضلع بها هذه المنظمة في مجال القانون والرقابة الحديثة، بحسب الهيئة.

هذا ووصفت الهيئة حصول ليبيا على هذا المقعد يعد تتويجاً وفوزاً دبلوماسياً ومهنياً وحضوراً فاعلاً على المستوى الدولي والإقليمي، وفق قولها.