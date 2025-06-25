هيئة الرقابة الإدارية تناقش تحديات تنفيذ مشاريع البنية التحتية

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله محمد قادربوه، خلال اجتماعه بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية والمواصلات وتحديث المراكز الإدارية، بالإضافة إلى التحديات الراهنة المتعلقة بالتمويل والتنسيق.

وجاء الاجتماع بحضور مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية في قطاعات النقل والإسكان والمرافق، ومنها توفير التمويل اللازم، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وضمان جودة التنفيذ وفق المعايير المحددة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية وضع إطار مالي داعم للمشاريع التنموية، مع التركيز على إعداد خطط تنفيذية شاملة تلبي الأولويات الوطنية وتحقق احتياجات القطاعات المختلفة.

كما شدد على ضرورة تحديد أولويات المشاريع وتوزيع الموارد المالية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى مشاريع حيوية مثل استكمال مطار طرابلس الدولي، وطريق الدائري الثالث، ومحطة الصرف الصحي (الهضبة)، وإنشاء وصيانة المراكز التعليمية، وتجهيزات مستشفى زليتن وزوارة.

وناقش الاجتماع أيضاً ضرورة تقديم تقديرات مالية دقيقة وتخصيص ميزانيات مناسبة للمشاريع، مع مراعاة الموارد المتاحة، وتعزيز دور الهيئة في متابعة تدفق الأموال وضمان كفاءة وشفافية الإنفاق، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية حول تقدم المشاريع والتحديات المالية المحتملة.

كما تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة والرقابة لضمان جودة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتأمين الموارد اللازمة لاستمرارية المشاريع الاستراتيجية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها رئاسة الهيئة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية والملفات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في الدولة، في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الهيئة لتحقيق المصلحة العامة.