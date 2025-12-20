ليبيا تنضم لـ«الرابطة الدولية لمكافحة الفساد» لتعزيز النزاهة

أُعلن رسمياً انضمام هيئة الرقابة الإدارية إلى الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد IAACA، التي تضم في عضويتها 192 جهازاً وهيئة رقابية معنية بمكافحة الفساد من مختلف دول العالم، عقب المصادقة على عضوية الهيئة خلال الاجتماع العام الخامس عشر للرابطة.

وجاءت المصادقة على انضمام الهيئة على هامش مشاركة ليبيا في فعاليات الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، التي شملت اجتماع اللجنة التنفيذية والمؤتمر السنوي والاجتماع العام، والتي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام الماضية، وشكلت نموذجاً بارزاً للتعاون الدولي وتكامل الجهود العالمية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من خبراء مكافحة الفساد ومسؤولين حكوميين وباحثين من جهات قضائية ورقابية من مختلف دول العالم، حيث أتيح خلال الاجتماعات منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة تحت شعار النزاهة من أجل المستقبل: الابتكار والتعاون والعمل ضد الفساد.

وتناولت النقاشات محاور رئيسة شملت تعزيز التعاون الدولي لبناء عالم خال من الفساد، وتسخير الابتكار والتقنيات الحديثة لدعم النزاهة، وتحفيز دور المجتمع والجمهور للانتقال من الوعي إلى الفعل في مواجهة الفساد.

وأسفرت الفعاليات عن بلورة مبادرات جديدة، مع الإعلان عن التوجه نحو تنظيم مؤتمرات إقليمية ودورات تدريبية متخصصة لتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد مستشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي إبراهيم علي أن انضمام الهيئة إلى الرابطة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز موقع ليبيا دولياً وترسيخ حضورها المؤسسي ضمن المنظومة العالمية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتيح نقل التجارب الدولية الناجحة ومواكبة التطور المتسارع في آليات وإجراءات الرقابة، وتسهم في تطوير منظومة النزاهة والشفافية والحكم الرشيد في البلاد.

وأشار إلى أن المشاركة وفرت فرصة لتعزيز التعاون مع الهيئات النظيرة وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الفنية، بما يدعم بناء القدرات الوطنية ويحسن كفاءة الأداء الرقابي ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في مؤسسات الدولة الليبية.

وتُعد الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد منظمة مستقلة وغير سياسية تعنى بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدود، ودعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية والاستقرار المؤسسي للدول الأعضاء.

ويُمثل انضمام هيئة الرقابة الإدارية خطوة استراتيجية لليبيا نحو الانخراط الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة الفساد، ودعم مسار الإصلاح المؤسسي وحماية المال العام.