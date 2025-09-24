«هيئة الرقابة» تؤكد على أهمية تعزيز «الشفافية» بقطاع الاتصالات

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء اللجان المكلفة بمتابعة وتقييم قطاع الاتصالات.

ويأتي الاجتماع في إطار المهام الرقابية التي تقوم بها الهيئة لمراجعة أوضاع القطاع، ومتابعة الإيرادات وعقود الشركات العاملة في هذا المجال وفقًا للتشريعات النافذة.

وتناول الاجتماع ملاحظات مجلس النواب بشأن تدني إيرادات الاتصالات في الآونة الأخيرة، حيث استعرضت اللجان أسباب هذا التدني مقابل الزيادة في المصروفات والنفقات التشغيلية للشركات، كما تم عرض نسب الخسائر المالية والنقدية وتأثيرها على الأداء العام للقطاع.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع سلامة الإجراءات المتبعة في إبرام العقود ومدى مطابقتها للتشريعات واللوائح السارية، فضلاً عن تقييم خطط الشركات لمعالجة العجز المالي وتحسين مواردها.

في ختام الاجتماع، أكد رئيس الهيئة على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية والتدقيقية لضمان حماية المال العام، والعمل على تصحيح أوجه الخلل، مشددا على أهمية وضع آليات متابعة دقيقة لتحسين كفاءة قطاع الاتصالات وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وحماية المال العام، وضمان كفاءة أداء القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الاتصالات الذي يعد أحد الموارد الهامة في الميزانية العامة للدولة.