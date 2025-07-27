هيئة الرقابة تبحث سبل تطوير المطارات وتعزيز كفاءة التشغيل

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعا مع رئيس مصلحة الطيران المدني، محمد شليبك، لمناقشة سير مشاريع صيانة وتجهيز المطارات، ومتابعة التحديات الفنية واللوجستية التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب استعراض آليات منح رخص الطيران للشركات الناقلة العامة والخاصة، بما يضمن تكافؤ الفرص بينها في تسيير الرحلات محليا ودوليا.

وتناول الاجتماع سبل ضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، مع التأكيد على ضرورة إزالة العراقيل التي قد تعيق سير العمليات التشغيلية، بما يضمن انسياب الخدمات المقدمة في قطاع الطيران.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الالتزام بأحكام التشريعات النافذة، وضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان جودة الأداء، إلى جانب التقيد بالاشتراطات الأمنية والفنية لرفع كفاءة التشغيل في مختلف المرافق الجوية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة، والهادف إلى حماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ودفع جهود التنمية المستدامة بما يعزز نهضة قطاع الطيران في ليبيا.