«هيئة الرقابة» تتابع آخر مستجدات قطاع النفط واستعدادات موسم الحج

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، اليوم الثلاثاء في طرابلس، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان موسى لمتابعة آخر الاتفاقات والعقود والملفات الحيوية في قطاع النفط.

وشمل الاجتماع استعراض الإيرادات النفطية والمشاريع الاستكشافية، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات القانونية والمالية لضمان الشفافية ومتابعة الالتزامات المالية، وضمان إيداع الإيرادات النفطية في حساب الإيراد العام للدولة بانتظام.

كما تم مناقشة المشاريع التنموية والاكتشافات النفطية الجديدة، وضرورة إحاطة الهيئة بكافة إجراءات العقود المزمع توقيعها، إلى جانب متابعة مشاريع توظيف خريجي التخصصات النفطية ضمن مشروع 7000+ لضمان التوازن بين حاجة الدولة للكوادر المتخصصة وضبط التوظيف العام.

وفي سياق تعزيز الرقابة على الخدمات العامة، التقى قادربوه رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة إبراهيم الصغير لمتابعة استعدادات موسم الحج للعام 1447هـ – 2026م.

وجرى خلال الاجتماع متابعة التعاقدات الخاصة بالسكن والإعاشة والخدمات اللوجستية للحجاج الليبيين، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، ومعالجة أوجه القصور من الموسم السابق، والتأكد من فعالية التوصيات السابقة.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ضرورة تنسيق واضح بين اللجان والإدارات المختلفة لضمان تقديم خدمات متكاملة وآمنة للحجاج، ومراجعة الهيكل التنظيمي للجان لضمان وضوح المهام والتنسيق الفعّال، مع التركيز على التحديات المحتملة مثل تدفق أعداد كبيرة من الحجاج ودقة التعاقدات ومتابعة الميزانيات وتأمين الإقامة والنقل والرعاية الصحية.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الرقابة على القطاعات الحيوية ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة، وضمان إدارة موارد الدولة بطريقة شفافة وآمنة تدعم الاقتصاد الوطني وتقدم خدمات متميزة للمواطنين.