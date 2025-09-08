الرقابة تتابع تقدم أعمال لجنة «الحسابات الختامية» ومشروع مبنى الهيئة الجديد

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة إجراءات قفل الحسابات الختامية للدولة، لمراجعة ما تم إنجازه ومتابعة آخر المستجدات في تنفيذ خطة العمل وآليات تفعيل القرارات المتعلقة بإقفال الحسابات.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس اللجنة الإنجازات المحققة والتحديات التي واجهت العمل، لا سيما جمع البيانات المالية من الجهات الحكومية وعدم قفل بعض الحسابات الختامية، وإحالتها إلى وزارة المالية للاختصاص، إلى جانب مشكلات أخرى استلزمت معالجتها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات الواجب تنفيذها، بما في ذلك تسريع إحالة البيانات المالية، ومعالجة المشكلات الفنية واللوجستية، وتقديم تقارير رقابية لرصد الإنجاز، مع التأكيد على أهمية متابعة كل مرحلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لعمل اللجنة وفرقها الفنية، وإنجاز المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، تنفيذًا لتعليمات السلطة التشريعية، وتحقيق المصلحة العامة، وتعزيز التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة رقم (555) لسنة 2025م، ويشكل تتويجًا لسلسلة اجتماعات متتالية مع الأطراف المعنية بمتابعة قفل الحساب الختامي للدولة، لضمان معالجة المعوقات وتحقيق النتائج المنشودة.

رئيس هيئة الرقابة يتفقد مشروع مبنى الهيئة على طريق المطار

قام عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بزيارة ميدانية تفقدية لمشروع مبنى الهيئة الرئيسي بطريق المطار، للوقوف على الإنجازات الأخيرة واستعراض أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع الحيوي.

وأكد خلال الزيارة الالتزام الكامل بتحقيق رؤية الهيئة في إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وتوفير بيئة عمل متكاملة داعمة للعاملين، مع التركيز على تذليل العقبات وتبني حلول استباقية لتعزيز كفاءة العمل.

وشدد قادربوه على أهمية الالتزام بمعايير الجودة العالمية وتعزيز التعاون بين الفرق التنفيذية لضمان إنجاز المشروع وفق المعايير المطلوبة.