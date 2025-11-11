هيئة الرقابة تتابع تنفيذ أكبر مشروع «بنية تحتية» مع إيطاليا

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعاً مع الدكتور علي العقاب، رئيس جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد – رأس إجدير، ورئيس اللجنة الليبية – الإيطالية المشتركة عن الجانب الليبي، لمتابعة آخر التطورات في أكبر مشروع بنية تحتية بين ليبيا وإيطاليا.

ويمتد الطريق السريع من امساعد شرقاً عند الحدود المصرية إلى رأس إجدير غرباً عند الحدود التونسية بطول 1750 كيلومتراً.

وجاء الاجتماع بعد توقيع الدولة الليبية عقد تنفيذ القطاع الفرعي 4.3 الممتد من العزيزية إلى رأس اجدير بطول 160 كيلومتراً، بينما ما زالت قطاعات مصراتة-الخمس (4.1) والخمس-زوارة (4.2) قيد التفاوض.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الهيئة على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية والمالية والفنية، ومتابعة سير العقود والاتفاقيات بين ليبيا وإيطاليا، لضمان حماية المال العام والالتزام بالجدول الزمني والتقارير الفنية.

وأكد الدكتور علي العقاب أن اكتمال الطريق سيعزز الربط بين شرق وغرب ليبيا، ويدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية الوطنية، ضمن استراتيجية أوسع لتحديث شبكة الطرق بالتوازي مع معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الإيطالية-الليبية لعام 2008، والتي التزمت بموجبها إيطاليا باستثمار خمسة مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية الليبية على مدى 20 عاماً.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الهيئة لضمان الشفافية والمساءلة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد العامة بما يخدم التنمية المستدامة والمصلحة العامة للمواطنين.