هيئة الرقابة تبحث تحديات العمل مع «لجنة إقفال الحسابات الختامية»

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية للدولة، برئاسة علي الصلح، وبحضور أبوبكر الجفال، وكيل وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة ووزارة المالية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بإعداد الحسابات الختامية للدولة، والتحديات التي تواجه سير العمل والإجراءات المقترحة لتجاوزها.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك بين الهيئة ووزارة المالية واللجنة لضمان دقة وشفافية البيانات المالية وتعزيز كفاءة الأداء المالي للدولة.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة الالتزام بمعايير النزاهة والدقة في إعداد الحسابات الختامية، مؤكدًا أن هذه الحسابات تعد مرجعًا أساسيًا لتقييم الأداء المالي للدولة، وفقًا لقانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وأشار إلى أن الهيئة ستواصل متابعة أعمال اللجان المختصة لضمان ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.

من جهته، أكد وكيل وزارة المالية التزام الوزارة الكامل بالتعاون مع الهيئة ولجنة متابعة إقفال الحسابات الختامية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق بما يخدم المصلحة العامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز العمل الرقابي وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية المالية في الدولة.