«هيئة الرقابة» تشارك باجتماع أممي لمكافحة الفساد في فيينا

شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، والوفد المرافق له في أعمال الدورة السادسة عشرة المستأنفة الثانية لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الفريق العامل المعني باسترداد الأموال وتعزيز التعاون الدولي بموجب الاتفاقية، والتي انعقدت بمقر الأمم المتحدة في فيينا خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2025.

وتناولت الاجتماعات موضوعات مهمة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية وآليات استعراضها، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء، والفصل الخامس من الاتفاقية المتعلق باسترداد الموجودات، مع استعراض تجارب الدول لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية حرصها على المشاركة الفاعلة والمستمرة في الاجتماعات الدولية الخاصة بالاتفاقية، انطلاقًا من أهمية التعاون الدولي لتعزيز الشفافية والنزاهة ومنع الفساد واسترداد الموجودات، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء، بما يساهم في دعم الجهود الوطنية لتعزيز منظومة رقابية فعّالة وتحقيق التنمية المستدامة وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.