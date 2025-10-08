هيئة الرقابة تشارك باجتماع حول «مكافحة الفساد» في السعودية

شارك عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في الاجتماع العام السنوي الأول لشبكة “مينا أرين” (MENA-ARIN) الذي عُقد في محافظة جدة خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2025م.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأصول.

في مستهل كلمته، أعرب قادربوه عن شكره للمملكة العربية السعودية، ممثلةً في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على استضافة هذا الاجتماع الهام وتنظيمه المتميز.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الفساد، ودعا إلى تكثيف الجهود بين الدول الأعضاء لتعزيز النزاهة والشفافية وفقاً لأنظمتها وتشريعاتها.

وتعد شبكة “مينا أرين” جزءاً أساسياً من شبكة عالمية مكونة من عشر شبكات إقليمية تهدف إلى تسريع تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

كما تسعى إلى بناء جسور الثقة بين الدول الأعضاء ودعم قدرات الأجهزة الوطنية المعنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة المنظمة من خلال استرداد الأصول المتحصلة منها.

ويُعد هذا الاجتماع بداية رسمية لعمل شبكة “مينا أرين”، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير آليات أكثر كفاءة وسرعة في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بمكافحة الفساد واسترداد الأصول وتعزيز الشفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.