قادربوه: نعمل على «تعزيز النزاهة» وفق استراتيجية وطنية حتى 2030

شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه والوفد المرافق له في اللقاء الإقليمي المعني بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من رؤساء هيئات الرقابة والخبراء من مختلف الدول، وفق بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية.

وشهد اللقاء تبادل الخبرات وعرض استراتيجيات الدول المختلفة في مكافحة الفساد، مع مناقشة سبل تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز الشفافية، وتحسين آليات الرصد والتقييم، بالإضافة إلى توسيع مشاركة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ودعم توافر البيانات الموثوقة بما يسهم في تعزيز النزاهة على المستوى الإقليمي.

وخلال مشاركته، قدم عبدالله قادربوه عرضًا حول دور هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، مستعرضًا الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه للسنوات 2025–2030، والتي اعتمدتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إطار جهود الدولة لتعزيز النزاهة والشفافية ومواكبة المعايير الدولية في هذا المجال.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مساعي الدول الإقليمية لمواجهة الفساد بمقاربات شاملة تشمل تحسين القوانين، وتعزيز آليات الرقابة، وتشجيع مشاركة المجتمع، وضمان توثيق المعلومات والبيانات لدعم صنع القرار المبني على الشفافية والمساءلة.