هيئة الرقابة تُصدر قراراً بإيقاف أمين عام «مجمع القرآن الكريم» عن العمل

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة عبد الله قادربوه، قرارًا بإيقاف (م. م. ا)، أمين عام مجمع القرآن الكريم، عن العمل احتياطيًا، وذلك بناءً على مذكرة التحقيق رقم (616-1-2025) والمؤرخة في 13 يوليو 2025، وبمقتضى المصلحة العامة.

وجاء القرار رقم (485) لسنة 2025، استنادًا إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013، الخاص بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، في إطار حرص الهيئة على ضبط الأداء وضمان سلامة العمل المؤسسي.

وتأتي خطوة إيقاف أمين عام مجمع القرآن الكريم احتياطيًا ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل الحكومي.

وتُعد المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013، التي استند إليها القرار، إحدى الأدوات القانونية التي تمكّن الهيئة من اتخاذ إجراءات احترازية بحق الموظفين في حال وجود شبهات أو تحقيقات تتطلب ذلك، حماية للمصلحة العامة ومنعًا لأي تأثير سلبي على سير العمل.

وتحرص هيئة الرقابة الإدارية على متابعة القضايا ذات الصلة بكل جدية، معتمدةً على فرق تحقيق متخصصة، في سبيل رفع مستوى الأداء المؤسسي ومحاربة أي مخالفات أو تجاوزات قد تضر بالمصلحة الوطنية.