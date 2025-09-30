هيئة الرقابة تعقد اجتماعاً استراتيجياً لدفع عجلة التنمية بالقطاع الصحي

ترأس عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعاً تنسيقياً في مقر جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بحضور سامي العبش مدير عام الجهاز، ومحمد الغوج وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير مهام الوزارة، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب من الجهات ذات العلاقة.

وركز الاجتماع على تعزيز جاهزية القطاع الصحي في ليبيا، حيث تم استعراض الوضع الحالي للمرافق الصحية، والذي أظهر تدهوراً ملحوظاً في البنية التحتية والتجهيزات، فضلاً عن بعض المشكلات المتعلقة بالعقود المبرمة وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2023م، والذي يتضمن تعديلات على قانون إنشاء الهيئة رقم 20 لسنة 2013م.

وجاء هذا الاجتماع كخطوة هامة لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في قطاع الصحة، ولتحفيز الجهود لمواجهة التحديات الحالية، مع التركيز على المشاريع المستقبلية في إطار خطط التنمية.

كما تم تحديد أولويات استراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، إضافة إلى متابعة جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية التي تخضع لعمليات صيانة وتطوير تحت إشراف الهيئة.

وتم التباحث خلال الاجتماع حول سبل تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في تشغيل المرافق الصحية، فضلاً عن ضرورة توطين العلاج داخل البلاد بدلاً من التوجه إلى الخارج، بما يساعد في حفظ الموارد الوطنية.

كما تم مناقشة أهمية تحسين الوضع المعيشي للكوادر الطبية والتمريضية من خلال مراجعة هيكل الرواتب وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن متابعة الهيئة المستمرة لملف القطاع الصحي في الدولة، وتأكيداً على أهمية زيارات الرقابة الميدانية الدورية لمرافق القطاع الصحي لضمان تحسين الأداء ورفع مستوى الجودة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.