هيئة الرقابة تعقد اجتماعاً لمتابعة إجراءات إقفال الحسابات الختامية للدولة

عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة إجراءات قفل الحسابات الختامية للدولة، المُشكّلة بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة ومدير مكتب رئيس الهيئة.

وناقش الاجتماع خطة العمل المقترحة لتنفيذ القرارات الصادرة بشأن متابعة إقفال الحسابات الختامية، مع التركيز على آليات التفعيل ووضع جدول زمني للبدء الفعلي في تنفيذ المهام.

كما تم خلال الاجتماع استعراض هيكلية فرق العمل، وتحديد المهام والمسؤوليات الموكلة لكل فريق، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات اللوجستية والفنية اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة ووفق المواعيد المحددة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والدقة في الإجراءات المالية، ووضع أسس تنفيذية واضحة لمتابعة إقفال الحسابات الختامية، بما يحقق أعلى مستويات الانضباط المالي والإداري، ويخدم الصالح العام.