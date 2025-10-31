«هيئة الرقابة» تناقش مع بلدية الزنتان أداء المشاريع الحيوية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن عقد اجتماع تنسيقي موسع مع المجلس البلدي الزنتان وممثلي وأعيان المدينة يوم الخميس 30 October 2025، وذلك للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مسيرة التنمية والخدمات في المدينة، ولمناقشة أداء القطاعات العامة وفق التقارير المقيدة حيالها من قبل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الاجتماع ركّز على استعراض الإشكاليات القائمة في مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، واستماع رئيس الهيئة إلى ملاحظات الحضور، وتأكيده أن تركيز الهيئة ينصب على متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابتها وفق الاختصاص القانوني، وبما يشمل حسن تنفيذ المشاريع الحيوية واستكمالها في آجالها المحددة لتحقيق تطلعات أهالي المدينة وتلبية احتياجاتهم على النحو الأمثل.

وأكدت الهيئة ضرورة اضطلاع البلدية وكافة القطاعات التنفيذية باختصاصاتها المنوطة بها وفق أحكام التشريعات النافذة، وشددت على دعمها لجميع البلديات في مختلف المدن لتأدية مهامها بما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.