هيئة الرقابة تنضمّ إلى «الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد»

أُعلن عن قبول هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، كعضو جديد في الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال مكافحة الفساد.

ومن المقرر أن تتم المصادقة الرسمية على عضوية الهيئة خلال الاجتماع العام للرابطة المزمع عقده في ديسمبر 2025 بالعاصمة القطرية الدوحة، فيما يجري حالياً تحديث الموقع الإلكتروني للرابطة لإدراج تعريف شامل بهيئة الرقابة الإدارية الليبية ودورها في مكافحة الفساد، إلى جانب نشر إعلان ترحيبي عبر منصات الرابطة.

تجدر الإشارة إلى أن الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد تُعد منظمة مستقلة وغير سياسية، تضم أكثر من 161 جهة مختصة بمكافحة الفساد حول العالم، وتعمل على دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال.