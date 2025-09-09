«هيئة الرقابة» توقف إدارة مستشفى «طرابلس المركزي»

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (609) لسنة 2025، القاضي بإيقاف إدارة مستشفى طرابلس المركزي عن العمل احتياطياً، وذلك استناداً إلى ما ورد في تقارير لجان متابعة وتقييم أداء المستشفيات العامة، والتي رصدت عدداً من الملاحظات والمخالفات المتعلقة بأداء إدارة المستشفى.

ويأتي هذا القرار في إطار مهام الهيئة الرقابية وجهودها في تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات العامة، حيث تقرر إحالة الإدارة الموقوفة إلى الإدارة العامة للتحقيق، عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية ولائحته التنفيذية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في متابعة أداء المؤسسات العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للأنظمة واللوائح المعمول بها.