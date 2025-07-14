هيئة الرقابة توقف ثلاثة مسؤولين احتياطياً على خلفية تجاوزات إدارية ومالية

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 14 يوليو 2025 - 13:00 | آخر تحديث: 14 يوليو 2025 - 13:01 نُشر: الإثنين، 14 يوليو 2025 - 13:00
ليبيا
هيئة الرقابة
رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (396) لسنة 2025، القاضي بإيقاف ثلاثة موظفين عن العمل احتياطياً، على خلفية ما ورد في تقرير مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية رقم (1356-39)، المؤرخ في 2 يوليو 2025، بشأن رصد مخالفات إدارية ومالية.

وشمل قرار الإيقاف كلاً من:

  • (ح.ف.ا) بصفته رئيس لجنة الإشراف والتواصل لموسم صيد أسماك التونة للعام 2025.
  • (ح.م.ا) بصفته مقرر لجنة الإشراف لموسم صيد أسماك التونة للعام 2025.
  • (م.ع.ح) بصفته مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية وعضو لجنة الإشراف للموسم ذاته.

ويأتي هذا القرار في إطار مقتضيات المصلحة العامة، واستكمالاً للاستدلالات الجارية داخل الهيئة بشأن التجاوزات المرتكبة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

آخر تحديث: 14 يوليو 2025 - 13:01
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