هيئة الرقابة توقف رئيس الأحوال المدنية عن العمل

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه قراره رقم (1165) لسنة 2023م، بإيقاف رئيس مصلحة الأحوال المدنية لواء طارق الثمن عن العمل، لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة؛ عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.

وبحسب ما أفادت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن القرار جاء بناءً على الملاحظات الواردة بتقرير الإدارة المختصة بمتابعة وتقييم أداء مصلحة الأحوال المدنية بشأن ارتكاب مخالفات إدارية ومالية، ونتيجة لعدم التعاون مع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المكلفين بمتابعة المصلحة، وعدم استجابة رئيس المصلحة لسماع أقواله.

وفي مارس 2022، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بتولي العميد طارق حمودة رمضان الثمن رئيسا لمصلحة الأحوال المدنية خلفا لنظيره السابق في المنصب محمد بالتمر.