هيئة الرقابة توقف موظفاً في «مركز المناهج التعليمية»

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (393) لسنة 2025، بشأن إيقاف الموظف (ع.ع.ا) عن العمل احتياطيًا، بصفته رئيس قسم المخازن الرئيسية بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

وجاء القرار استنادًا إلى ما ورد بتقرير لجنة متابعة أعمال طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وما اقتضته المصلحة العامة، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

يأتي هذا الإجراء في إطار متابعة الهيئة لملف الكتاب المدرسي، وحرصها على ضمان النزاهة والشفافية في أداء الجهات العامة والتزامها بالمسؤوليات المنوطة بها.