هيئة الرقابة توقف موظفين في بلدية سيناون

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا بإيقاف ثلاثة موظفين عن العمل احتياطيًا على خلفية ملف القضية رقم 100 لسنة 2025، وذلك لدواعي التحقيق ومقتضيات مصلحة العمل.

وأوضح القرار رقم 739 لسنة 2025، الصادر عن رئيس الهيئة عبدالله قادربوه، أن الموظفين الموقوفين هم:

ع. م. ا. ا، مدير الإدارة المالية ببلدية سيناون.

خ. م. ل، مدير مكتب المراجعة الداخلية ببلدية سيناون.

ي. ا. ص. ا، المراقب المالي ببلدية سيناون.

وأشار القرار إلى أن الإيقاف جاء عملاً بأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، لضمان سير التحقيقات بشكل سليم.