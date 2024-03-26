هيئة الرقابة توقف وزير النفط عن العمل احتياطيا

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه القرار رقم (347) لسنة 2024م، بشأن إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن العمل الاحتياطي لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق.

وأفادت هيئة الرقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بان القرار جاء بناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم (178) الكاشف لوجود مخالفات قانونية.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار الإيقاف يأتي عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وفي أول تعليق له بعد قرار إيقافه، قال وزير النفط محمد عون إنه لم يستلم ما يفيد بإيقافه من هيئة الرقابة ولا يعرف أسباب الإيقاف.

وأضاف عون في تصريح لمنصة “أبعاد”: “لا أعلم ماهي القضية 178 التي استندت عليها هيئة الرقابة في قرار إيقافي، وهيئة الرقابة لم تستدعني ولم تأخذ أقوالي في القضية التي أشارت إليها”.