هيئة الرقابة تُشكّل لجنة للإشراف على تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، القرار رقم (403) لسنة 2025، بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، وذلك في إطار التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة الرقابة الوطنية.

وتتكون اللجنة من ممثل عن الهيئة كرئيس، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات التنفيذية ذات العلاقة، وتأتي هذه الخطوة امتثالًا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستنادًا إلى قراري رئيس الهيئة رقمي (888) و(921) لسنة 2024، والمتعلقين بإعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية.

وتهدف اللجنة إلى ضمان التنفيذ الفعّال للاستراتيجية، التي تركز على تعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، وترسيخ آليات الشفافية، والوقاية من الفساد، ومكافحته، بما يحقق رفع كفاءة العمل المؤسسي ويعزز ثقة المواطن في الإدارة العامة.