هيئة الرقابة: نتابع أداء مجلس الحريات ونعمل على معالجة المخالفات القانونية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع نائب رئيس مجلس الحريات وحقوق الإنسان، نعيمة العريبي، لبحث أداء المجلس ومدى تحقيقه لأهدافه المقررة بموجب التشريعات الناظمة لمهامه.

وتناول اللقاء ملف إجراءات التعيين داخل المجلس، حيث تم استعراض المخالفات والتجاوزات المتعلقة بتكدّس التعيينات، وعدم استيفاء عدد من الحالات للشروط القانونية لشغل الوظائف، ما يتطلب إعادة النظر فيها. وشدد الجانبان على ضرورة الاعتماد على الكفاءات المؤهلة، وإحالة الموظفين غير المستوفين للشروط إلى وزارة الخدمة المدنية لإعادة تنسيبهم وفق الاحتياجات الوطنية.

كما ناقش الطرفان أهمية استكمال الإفراجات المالية الخاصة بموظفي المجلس الذين تنطبق عليهم شروط التعيين القانونية، مع التأكيد على الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات بما يكفل صون الحقوق الوظيفية وفقًا للتشريعات النافذة.

وأكد عبد الله قادربوه خلال الاجتماع على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، وتظافر الجهود في هذه المرحلة لتعزيز قيم العدالة، وحماية الحقوق، والشفافية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.