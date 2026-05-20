هيئة الرقابة: نتابع ملف «مخصصات النفط» مع رئاسة الوزراء

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، اليوم بمقر ديوان الهيئة في العاصمة طرابلس، اجتماعًا مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان موسى، بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية طارق العائب، خُصص لبحث ملف تأخر صرف مخصصات ميزانية قطاع النفط وما يترتب عليه من تأثيرات على استقرار عمليات الإنتاج والتشغيل.

وناقش الاجتماع أهمية إنجاز هذا الملف بما يمكّن المؤسسة من الوفاء بخططها التشغيلية، حيث أكد الجانبان ضرورة الإسراع في تسييل المخصصات المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استقرار الإنتاج وزيادته وعدم تعطيل العمليات التشغيلية.

كما جرى التأكيد على ضرورة وضع آلية واضحة لمراجعة وتدقيق الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة وشركاتها، في ظل تزايد حجمها، وبحث سبل معالجتها بما يضمن الوفاء بالالتزامات التعاقدية والتشغيلية، ويسهم في تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الأداء في القطاع.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة ستتابع ملف صرف مخصصات ميزانية القطاع النفطي مع رئاسة الوزراء، بهدف الدفع نحو توفير الاعتمادات المالية اللازمة وتذليل الصعوبات الإدارية والمالية، بما يضمن كفاءة الإنفاق وانتظام تنفيذ البرامج المعتمدة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها الهيئة للقطاعات الاستراتيجية، وتعزيز دورها الرقابي بما يرفع من كفاءة المؤسسات العامة، ويسهم في تحسين الأداء العام ودعم مسارات التنمية.