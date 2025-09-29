هيئة الرقابة ووزارة التخطيط تبحثان «ترشيد الإنفاق العام»

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، ظهر اليوم بمقر الهيئة في طرابلس، اجتماعاً مع وزير التخطيط الدكتور محمد يوسف الزيداني، ومدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية علي رمضان بن زيتون، ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد نبيل محمد القانقة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب من جهات الاختصاص.

وتطرق الاجتماع إلى سبل ترشيد الإنفاق العام وضبط أولويات الصرف بما يتماشى مع خطط الدولة ومواردها المالية والضوابط القانونية وفق التشريعات النافذة.

كما تم استعراض الملاحظات المقيدة من قبل الهيئة حيال المشاريع التنموية، بهدف ضمان حسن التنفيذ ورفع كفاءة الأداء وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأكد رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، أن “الهيئة تعمل بروح المسؤولية الوطنية لحماية المال العام وضمان توجيه الموارد نحو المشاريع ذات القيمة الحقيقية للمجتمع”، مشيراً إلى سعي الهيئة المستمر لتحقيق وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح مع كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة التخطيط.

من جانبه، أوضح وزير التخطيط أن “الوزارة ملتزمة برسم سياسات تنموية متوازنة، وبتنسيق الجهود مع هيئة الرقابة الإدارية من أجل تنفيذ مشاريع استراتيجية تعود بالنفع المباشر على المواطن، وتسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد في دعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.