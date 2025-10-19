«هيئة الرقابة ووزارة الصحة» يبحثان تحسين أوضاع العاملين

عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية، اجتماع برئاسة عبد الله قادربوه، رئيس الهيئة، مع محمد الغوج، وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير مهام الوزارة.

وحضر الاجتماع أيضًا ممثلون عن نقابة طب المختبرات الطبية، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالهيئة.

وتناول الاجتماع ملف المرتبات والعوائق التي تواجه قطاع الصحة، لا سيما تأخر صرف المرتبات وتدني قيمتها مقارنة بالجهود والمسؤوليات الملقاة على عاتق العاملين.

كما تم مناقشة أوضاع العناصر الطبية والطبية المساعدة والإداريين، مع السعي لوضع آليات عملية تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية في المؤسسات الصحية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة على أهمية تحسين أوضاع العاملين في القطاعات الحيوية، وخاصة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع عن كثب إجراءات صرف المرتبات وتحسين الأوضاع المالية والإدارية.

كما أضاف أن الهيئة تعمل على ضمان تطبيق معايير الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد البشرية والمالية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة المستمرة لدعم القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الصحة، بهدف تحسين أوضاع العاملين فيها وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري.