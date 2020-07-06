هيئة الرياضة تبحث رفع مستوى البنية التحتية للقطاع بالبلديات

التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة التابعة لحكومة الوفاق بشير القنطري، مع عدد من عمداء البلديات خلال اجتماع موسع عُقِد اليوم الاثنين بمقر ديوان الهيئة في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالهيئة، بأن اللقاء ناقش عدد من متطلبات البلديات للرفع من مستوى البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة بالمناطق.

كما اتفق الحاضرون على أهمية العمل المشترك وتفعيل دور عمل مكاتب الشباب والرياضة بالبلديات.

وتم التباحث حول سبل حلحلة بعض المختنقات التي تواجه قطاع الشباب والرياضة بالبلديات، حيث أكد الحضور على دعمهم الكامل و وقوفهم مع الهيئة لاتخاد ما يلزم من إجراءات لسرعة إحياء المرافق الشبابية والرياضية.

من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة في كلمته خلال الاجتماع على أهمية دور عمداء البلديات وذالك بتكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل توفير البيئة الرياضية المناسبة للشباب بالمناطق، وأن الهيئة تقف على مسافة واحدة مع الجميع خدمةً للشباب في ليبيا، وفق قوله.