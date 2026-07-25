هيئة السلامة الوطنية: تسجل 5 وفيات غرقًا مع استمرار اضطراب البحر على الساحل

أعلنت هيئة السلامة الوطنية تسجيل خمس حالات وفاة غرقًا على طول الساحل الليبي، الجمعة، محذرة من خطورة الأوضاع البحرية الحالية نتيجة قوة التيارات الساحبة وارتفاع الأمواج.

وقالت الهيئة في تصريح لمنصة “حكومتنا” إن الظروف البحرية لا تزال غير آمنة، مؤكدة أن البحر سيبقى غير صالح للسباحة حتى نهاية الأسبوع، داعية المواطنين والمصطافين إلى تجنب النزول إلى المياه وعدم المجازفة حفاظًا على سلامتهم.

وشددت هيئة السلامة الوطنية على ضرورة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ والابتعاد عن المناطق البحرية الخطرة، مشيرة إلى أن فرقها تواصل متابعة الوضع ميدانيًا على امتداد الساحل الليبي.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يمثل العامل الأهم للحد من حوادث الغرق وتقليل المخاطر التي تهدد حياة مرتادي الشواطئ، خصوصًا خلال فترات اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.