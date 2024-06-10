هيئة السلامة تتحضر لموسم الاصطياف  

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، خطة أمنية لتأمين المصطافين خلال فصل الصيف بجميع فروع الهيئة بالمناطق.

ووفق بيان للهيئة، صدر قرار برفع درجة الاستعداد والتفتيش اليومي على المهمات والمعدات، وتم تنبيه الأعضاء بالتقيد بمواعيد العمل وعدم الغياب والتأخير، وعدم منح أي إذن للأعضاء إلا في حالات الضرورة، ووقف النقل والإجازات خلال هذه الفترة.

وتقضي خطة الهيئة لموسم الاصطياف، برفع درجة الاستعداد بالوحدات كافة خلال فترة الذروة بالمصايف للحفاظ على أرواح المصطافين والتقليل من حالات الغرق، والتركيز على المصايف المفتوحة والعشوائية التي لا يوجد بها أعضاء إنقاذ ومعدات السلامة.

وكلفت الخطة الأمنية الجهات المختصة، بالتعاون مع المجالس البلدية في وضع لوحات بالخصوص وتحديد أماكن السياحة، والتنسيق بين غرفة إدارة الإنقاذ البحري والغرفة الرئيسية للإبلاغ عن أي طارئ أولاً بأول، والتنسيق مع إدارة التفتيش والتخطيط والمتابعة بالهيئة للمساعدة في التفتيش على القرى والمصايف.