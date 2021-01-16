هيئة الشباب والرياضة تُرحب بزيارة لجنة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

رحبت الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق، بما جاء في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف (CAF) بتشكيل لجنة مستعجلة لزيارة ليبيا بهدف تفقد عدد من الملاعب كخطوة ضرورية من أجل رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية.

وأكدت الهيئة في بيان، بأنها بصدد تشكيل لجنة مستعجلة بالتنسيق مع الاتحاد الليبي لكرة القدم والتي ستتضمن عدد من المحاور المهمة أهمها المحور الأمني والصحي والمواصلات، والاتصالات.

كما عبرت الهيئة عن شكرها وتقديرها وامتنانها للدول التي ساندت بإصدار قرار بالموافقة على زيارة ليبيا وهي (المغرب، مصر، موريتنا، الصومال، جبيوتي، بوركينا فاسو وتشاد).

ما عبرت الهيئة عن ترحيبها بهذه الزيارة وقالت: “نُعلق عليها الأمال وتنتظر الجماهير الرياضية الليبية عموما ولاعبي كرة القدم نتائجها الإيجابية بما يرفع عن كاهل دولة ليبيا المصروفات المالية الباهظة التي تُرهق خزينة الدولة، وترفع من جانب آخر ما يُعانيه الرياضيين من ويلات اللعب خارج أرضهم من إرهاق أصابهم كان له بالغ الأثر السيء على نتائجهم ومشاركاتهم وحرمانهم من مساندة جماهيرهم، وحرمانهم من التمتع بفرص اللعب على أرضهم.

وأشارت هيئة الشباب والرياضة إلى أن زيارة وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم محل ترحاب من كامل مكونات دولة ليبيا الذي تأمل في نتائجه الإيجابية، وأبدت الهيئة كامل الاستعداد لتوفير كافة المطالب التي تطلبها اللجنة.

وذكَّرت بأن “استمرار الحظر المفروض عن ملاعبنا أرهقنا ماديا ومعنويا، وساهم بصفة مباشرة في تدني مستوي الرياضة الليبية عموما وكرة القدم خصوصا”.