هيئة الشباب والرياضة تُعلن العودة التدريجية للنشاط الرياضي

أعلنت لجنة الأزمة بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق، العودة التدريجية للنشاط الرياضي وفق إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد رئيس اللجنة حسين البوسيفي في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء بطرابلس، أن العودة لاستئناف النشاط الرياضي ستكون وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا مع ضرورة الحفاظ على البروتوكول الرياضي.

وأشار البوسيفي إلى أن اللجنة قامت بوضع دراسة متكاملة لاستئناف النشاط.

وعقدت لجنة الأزمة والطوارئ بالهيئة العامة للشباب والرياضة، مؤتمرا صحفيا، بحضور رئيس لجنة الأزمة والطوارئ حسين البوسيفي والمبروك المصراتي نائب رئيس اللجنة، والذي تم فيه الإعلان رسميا على استئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي، حسب البروتكول الصحي المعتمد والذي تضمن 19 مادة.

وخلال كلمة رئيس اللجنة ونائبه أكدو فيه حرص الهيئة العامة للشباب والرياضة على سلامة الكوادر الإدارية والفنية والطبية في جميع المؤسسات الرياضية و الشبابية، والتي خلصت إلى إصدار بروتكول صحي، يهدف إلى وضع الضوابط و الإجراءات الاحترازية التي تسهم بشكل فعال في حماية القطاع الرياضي والشبابي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لإجراءات ملزمة التنفيذ والتقيد بها من قِبل جميع المؤسسات الرياضية والشبابية وتعتبر هذه الإجراءات سارية المفعول من تاريخ اعتمادها.

وتتمثل هذ الضوابط و الإجراءات الاحترازية في النقاط التالية:

ضرورة تحديد أماكن إقامة المنافسات و التدريبات لكل منتخب أو فريق أو تجمع شبابي. يتم إقامة التدريبات و المنافسات في الأماكن المفتوحة أو القاعات جيدة التهوية وتكون المساحة ملائمة لعدد الأشخاص وبما يتماشى مع العدد المستهدف ومساحة المكان وبعدد لا يتجاوز (24 فرد) وعدد (6 أفراد من الطاقم الفني) في جميع الأحوال. عدم استعمال وسائل النقل الجماعي أثناء الذهاب لأماكن التدريب وأن يكون الحضور بشكل فردي. تشكيل لجنة تضم ثلاثة أشخاص على الأقل في كل اتحاد أو نادي رياضي أو مؤسسة شبابية تكون مسؤولة عن توفير كافة الشروط والاحتياجات الوقائية ومتابعة الإجراءات الإدارية والصحية على أن يكون من ضمن أعضائها طبيب ويُكلف أحد أعضائها كمندوب للتواصل مع لجنة الأزمة بالهيئة العامة للشباب والرياضة. إقامة محاضرات توعوية و تثقيفية للتعريف بمخاطر جائحة فيروس كورونا خلال فترة التدريبات مع ضرورة وضع الملصقات الإرشادية الوقائية من فيروس كورونا في الملاعب والقاعات المخصصة لمزاولة النشاط الرياضي والشبابي. إجراء الكشف الصحي العام لجميع الرياضيين والأطقم الفنية للتأكد من سلامتهم مع ضرورة قياس درجة الحرارة قبل بداية الحصص التدريبية أو المنافسات وفي حالة الشعور بالتعب أو المرض يجب الالتزام بالبقاء في المنزل و عدم حضور. المحافظة على تعقيم أماكن التدريبات والمعدات والأدوات التدريبية وبشكل دوري مع الحرص على استعمال المناديل الخاصة داخل أماكن التدريبات ويتم التخلص منها مباشرة في سلة النفايات بعد كل حصة تدريبية بشكل أمن وبأكياس محكمة الأغلاق. تخصيص أدوات و معدات تدريب لكل رياضي وعدم مشاركتها مع رياضي آخر وخصوصاً بالألعاب الفردية أن أمكن ذلك لاستعمالها طيلة فترة الجائحة مع عدم مشاركة الأشياء و الأغراض الخاصة من مياه شرب وملابس ومناشف وغيرها. التزام جميع الأشخاص الموجودين داخل الملاعب والقاعات الرياضية والشبابية بارتداء الكمامات ويستثنى من ذلك الرياضيين المتواجدين داخل منطقة المنافسات والإحماء في بعض الرياضات التي لها الخصوصية في ممارستها. ضرورة توفير مواد التنظيف والمطهرات وأماكن الغسل للحرص على غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون والمعقمات الكحولية لمدة 20 ثانية على الأقل قبل كل حصة تدريبية ومن الحين لآخر وبعد الانتهاء من الحصة التدريبية مع تجنب لمس العين أو الأنف أو الفم باليدين. تجنب المصافحة والعناق أثناء التدريبات والمنافسات والمحافظة على مسافة كافية بين الرياضيين والطاقم الفني عند المناقشة أو إعطاء الحصــص التدريبية النظرية وترك مسافة لا تقل عن 2 متر. الإكثار من شرب المياه والسوائل خلال فترة التدريبات والمنافسات. إغلاق كافة غرف تغيير الملابس والمراحيض ودورات المياه ولا يسمح باستعمالها نهائياً. الحرص على نسق الدخول والخروج من أماكن التدريبات والمنافسات وتجنب حدوث الازدحام. الحرص على عدم الاختلاط والالتزام بالحجري الصحي الذي تفرضه مؤسسات الدولة. ضرورة الحصول على الموافقات الأمنية من الجهات ذات الاختصاص في حالة إقامة أي مسابقة رياضية أو تجمع شبابي رسمي. يمنع تواجد الجمهور أثناء التدريبات والمنافسات الودية أو الرسمية. السعي في بث المنافسات الرياضية والتجمعات الشبابية عن طريق وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية لتسهيل مشاهدتها للجمهور مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية للإعلاميين. المتابعة الدورية من قِبل لجنة الأزمة والطوارئ لأماكن التدريبات والمنافسات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يُخالف بما جاء في هذا البروتوكول.