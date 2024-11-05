 هيئة المعارض تعلن عن أكبر حدث تقني بالبلاد

في أكبر حدث تقني في ليبيا لعام 2024، ينطلق في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر، فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الثاني عشر للاتصالات وتقنية المعلومات، تحت إشراف الهيئة العامة للمعارض وتنظيم شركة الواحة لتنظيم المعارض.

وبحسب الهيئة العامة للمعارض، “سيشهد الملتقى والمعرض مشاركة محلية ودولية واسعة، ويُقام على أرض معارض طرابلس الدولي، ليكون منصة فريدة لتبادل الأفكار والخبرات وعرض أحدث الابتكارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات”.

ووفق الهيئة، “ستتناول فعاليات الملتقى محاور متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي (AI) وتأثيره على حياتنا وأعمالنا، إنترنت الأشياء (IoT) وأثره على المنازل والأعمال الذكية، الحوسبة السحابية ودورها في تعزيز كفاءة الأعمال، التقنيات المستدامة التي تدعم البيئة، والأمن السيبراني لحماية المعلومات في العصر الرقمي”.

وأشارت إلى أن “هذا الحدث الرائد في مجال الاتصالات والتقنية، يجمع كبار المتخصصين والمبدعين من جميع أنحاء العالم”.