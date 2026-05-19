هيئة المعدات والمستلزمات الطبية تواصل تنفيذ برنامج زراعة القوقعة الأذنية

أعلنت الهيئة العامة للمعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية عن تواصل إشرافها الفني على برنامج زراعة القوقعة الأذنية من خلال إعداد الاحتياج المعتمد ومتابعة توزيع القواقع على المراكز الطبية المنفذة وفق الخطة الفنية المعتمدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن إعداد وتحديد الاحتياج من الأجهزة والمستلزمات الطبية التخصصية على مستوى الدولة الليبية.

وأوضحت الهيئة أن هذا البرنامج يتم تنفيذه عبر عدد من المراكز الطبية المتخصصة والمعتمدة في مختلف مناطق البلاد بما يضمن استمرارية تقديم هذه الخدمة التخصصية ورفع جاهزية المرافق الصحية لإجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة.

وتتضمن المرحلة الحالية تنفيذ 395 عملية زراعة قوقعة أذنية تم توريدها على مراحل وفق منظومة التوزيع المعمول بها إلى جانب توفير عدد إضافي من القواقع الأذنية ضمن الترتيبات الفنية المصاحبة للتوريد بما يعزز الاستفادة من البرنامج ويدعم عددا إضافيا من الحالات.

وأكدت الهيئة استمرار المتابعة الفنية والميدانية للمراكز المنفذة بما يسهم في تقليص قوائم الانتظار وتوسيع نطاق تقديم الخدمة داخل مختلف مناطق الدولة الليبية.

وكانت الهيئة العامة للمعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية، قد شاركت في وقت سابق، في فعاليات المؤتمر الليبي الأول للسكتة الدماغية الذي أُقيم بفندق راديسون بلو المهاري في العاصمة طرابلس، بحضور عدد من المسؤولين والأطباء والمتخصصين في القطاع الصحي.

وتضمن المؤتمر معرضًا طبيًا مصاحبًا شاركت فيه شركات ومؤسسات محلية ودولية عرضت أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في مجالات التشخيص والعلاج والرعاية الطبية.

وأكدت الهيئة أن مشاركتها في المؤتمر تأتي في إطار دعم جهود تطوير القطاع الصحي وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للمؤسسات الصحية في مختلف المناطق بما يساعد على تحسين مستوى الخدمات العلاجية ورفع جاهزية المرافق الطبية.

كما شكل المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين المختصين ومناقشة أحدث الأساليب الطبية المتبعة في تشخيص وعلاج السكتات الدماغية إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والطبية المشاركة.