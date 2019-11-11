هيئة حكومية في السعودية تُطالب بإصدار قانون يمنع زواج من هم تحت الـ18 عاماً

قامت هيئة حقوق الإنسان السعودية أمس الأحد بالتوصية بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاماً، ويمنع ما دونه.

حيث قالت هيئة حقوق الإنسان، وهي مؤسسة حكومية في المملكة أنشئت عام 2005 إنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمل والدَيْ من هو دون الـ18 أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.

كما يعد العمر ما دون الـ18 مرحلة طفولة، وفقاً لما أشارت إليه الأنظمة المحلية والاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل التي أصبحت السعودية طرفا فيها.

وتابعت الهيئة:

“سنّ مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان”.

هذا وأوضحت أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين، حتى لا يشكل الزواج خطرا عليهما، بما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين.