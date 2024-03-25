هيئة رصد المحتوى ترصد مخالفات في المسلسلات والبرامج الرمضانية

أعلنت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، عن رصد مخالفات وإخلالات مهنية في بعض المسلسلات والبرامج الرمضانية.



وأفادت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن من بين المخالفات التي رصدتها في بعض المسلسلات والبرامج الرمضانية تمثلت في وجود عبارات السب والشتم في بعض المسلسلات، وإظهار الفئات الهشة في صورة سلبية، والترويج للعنف والسلوكيات السلبية.

وأكدت الهيئة على أهمية دور الإعلام في نشر القيم الإيجابية، وتعزيز ثقافة الحوار والاحترام، داعية جميع القنوات الفضائية إلى مراعاة ذلك عند عرضها في برامجها، وذلك من خلال:

الالتزام بمبادئ مدونة السلوك المهني الإعلامي

التركيز على المحتوى البنّاء الذي يُساهم في تنمية المجتمع والترويج للقيم والسلوكيات الإيجابية

إظهار الفئات الهشة في صورة إيجابية تُؤكّد على قدراتهم وإمكانياتهم

ودعت الهيئة جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل مع هذه القضية، والتعبير عن آرائهم، وتقديم الشكاوى من خلال التواصل معها.

أهم الإخلالات المهنية في مسلسلات وبرامج شهر رمضان في إطار حرص الهيئة على نشر القيم الإيجابية في المجتمع، وتعزيز ثقافة… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي – Gammc‏ في السبت، ٢٣ مارس ٢٠٢٤