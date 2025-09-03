«هيئة شؤون الحج والعمرة» تحذر شركات العمرة من استكمال إجراءات التجديد لموسم 1447هـ

أعلنت إدارة شؤون العمرة بالهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عن ضرورة استكمال جميع الإجراءات المستندية للشركات العاملة في مجال العمرة الراغبة في تجديد عقودها والحصول على إذن مزاولة النشاط لموسم 1447هـ.

وأكدت الهيئة على تقديم المستندات التالية:

رسالة رسمية من الشركة لطلب إذن مزاولة النشاط. صورة من عقد تأسيس الشركة (طبق الأصل + الأصل للمطابقة للشركات الجديدة). صورة من النظام الأساسي للشركة (طبق الأصل + الأصل للمطابقة للشركات الجديدة). صورة من محضر اجتماع الشركة (طبق الأصل + الأصل للمطابقة للشركات الجديدة). شهادة السداد الضريبي الأصلية موجهة للهيئة. صورة من رخصة الشركة سارية المفعول + الأصل للمطابقة. صورة من السجل التجاري للشركة + الأصل للمطابقة. صورة من إذن وزارة السياحة + الأصل للمطابقة. صورة من عضوية غرفة السياحة + الأصل للمطابقة. إذن مزاولة الطيران المدني + الأصل للمطابقة. صورة ملونة من جواز السفر ساري المفعول. الرقم الوطني الأصلي لصاحب الشركة. صورة شخصية لصاحب الشركة. إحضار ختم الشركة للتوقيع والتصديق على التعهد الملزم. عقد الوكيل السعودي + صورة للحفظ بالملف. شهادة الأياتا سارية المفعول. تقرير مؤشر الدخول والخروج للمعتمرين خلال آخر موسم عملت فيه الشركة. إفادة بملكية العقار أو صورة عقد إيجار مقر مزاولة النشاط.

وشددت الهيئة على أن عدم استكمال هذه المستندات سيؤدي إلى تأخر إصدار إذن مزاولة النشاط للشركات الراغبة في العمل خلال الموسم القادم.