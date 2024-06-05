هيئة صياغة الدستور ترحب بالحكم الصادر عن محكمة الزاوية الابتدائية

رحبَتْ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بقرار محكمة الزاوية الابتدائية، القاضي بالتأكيد على أحقية الليبيين في الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبرةً أنَ القرار ينسجم مع ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أناط بالهيئة التأسيسية مهمة صياغة الدستور، دون غيرها.

ودعت الهيئة في بيان اليوم، المُفوضية العُليا للانتخابات لتنفيذ قانون الاستفتاء وتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة.

وحثت هيئة صياغة مشروع الدستور، الجهات كافة بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى احترام سيادة ليبيا وشعبها والوقوف عند نص قوانينها وأحكامها. وشدّدت الهيئة على أهمية مواصلة الليبيين دعم المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

وكانت محكمة الزاوية الابتدائية، أصدرت قرارا في 28 مايو الماضي، يقضي بحق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قِبل الهيئة منذ سنوات طوال.