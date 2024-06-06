«هيئة كبار علماء السعودية» تكشف موعد عيد الأضحى

كشف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، عبد الله بن سليمان المنيع، موعد عيد الأضحى.

وبحسب صحيفة سبق السعودية، أوضح عضو هيئة كبار العلماء أن: “شهر ذي الحجة يبدأ بيوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 وعدد أيامه 30 يوما وينتهي بيوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 ودليل ذلك أن ولادة شهر ذي الحجة تكون في مساء يوم الخميس الموافق 29 من ذي القعدة 6 يونيو 2024 الساعة 3:37، وبالتالي يوم الأحد الموافق 16 يونيو هو يوم عيد الأضحى”.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، دعت “عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، الموافق 6 يونيو”.

من جهته، قال المختص بفيزياء الفلك وعلوم الفضاء، رئيس قسم الفيزياء في جامعة البلقاء التطبيقية، علي الطعاني، “إنه وبناء على المعطيات الفلكية، فإن يوم الجمعة سيكون أول أيام شهر ذو الحجة (فلكيا) وسيكون عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو، اما بالاعتماد على الرؤية فيكون يوم السبت أول أيام شهر ذي الحجة، ويوم الاثنين 17 يونيو أول أيام عيد الاضحى”.