هيئة مشايخ وأعيان ليبيا تُطالب بمحاكمة «المنقوش»

استنكرت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا، لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة، أكدت الهيئة رفضها القاطع للتواصل مع الكيان الإسرائيلي وتطبيع العلاقات تحت أي ظرف.

كما طالبت هيئة مشايخ وأعيان ليبيا الحكومة بتقديم وزيرة الخارجية للمحاكمة إذا كان الأمر بدون علم الحكومة.

وحمَّل بيان الهيئة المسؤولية الكاملة لحكومة الوحدة الوطنية على ما حدث، وطالب النائب العام بالقيام بدوره بالتحقيق في الواقعة.