هيئة مكافحة الفساد تبحث إعداد قانون يُنظم عمل مؤسسات المجتمع المدني

عقدت إدارة المجتمع المدني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اجتماعاً مع اعضاء مفوضية المجتمع المدني، بحضور إدارة الوقاية والإدارة القانونية وإدارة متابعة القطاع الخاص بالهيئة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة مذكرة التفاهم الموقعة وللمصادقة عليها بعد العرض على الأعضاء بين الهيئة ومفوضية المجتمع المدني، وكذلك تشكيل لجنة للنظر في القوانين المعدة سابقا لإعداد قانون ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم التطرق أيضا للنظر في اللائحة 286 ومناقشة بعض المحاور الأخرى ذات العلاقة والأهمية.

كما اتفق المجتمعون على تكثيف الدورات والندوات وورش العمل (التوعوية والوقائية) لمكافحة الفساد والحد منه، وكذلك فيما يخص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلاقتها بالمجتمع المدني.

وتستهدف ورش العمل والندوات أعضاء وموظفي ومدراء مكاتب مفوضية المجتمع المدني إلى جانب المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.