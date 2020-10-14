هيئة مكافحة الفساد تُتابع ملف المخلفات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية

عقدت إدارة متابعة القطاع العام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اجتماعاً بمقر الهيئة في العاصمة طرابلس، لمتابعة ملف المـخلفات الطــبية والأدويـة منتهية الصــلاحية” داخل مخازن ومستودعات قطاع الصحة.

وأفادت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن المجتمعين ناقشوا عملية كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والأدوية منتهية الصلاحية بالطرق السليمة المواكبة للمعايير والمقاييس الدولية السليمة والمعمل بها، وكذلك عملية نقلها من مختلف المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها.

وطالبت الهيئة الوطنية بضرورة الوقوف على حلحلة جميع المختنقات وتذليل الصعاب باعتبارها مسؤولية تضامنية، تمس الأمن الصحي للوطن والمواطن على حدٍ سواء.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق، لاستعراض بعض الملفات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تقديم بعض المقترحات من الحاضرين والتوصيات بالخصوص للوصول للهدف المنشود.

وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، ومدير عام شركة الخدمات العامة، ومدير عام مصرف الدم المركزي بطرابلس، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير عام مركز الرقابة على الأغدية والأدوية، ورئيس الهيئة العامة للبيئة، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة، ومدير إدارة الوقاية الصحية بشركة الخدمات العامة، ورئيس لجنة التخلص من المخلفات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية بوزارة الصحة، ومدير إدارة الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، ومـدير عام مصرف الـدم المركزي بمعيتيقة.