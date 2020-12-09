هيئة مكافحة الفساد تُطلق تطبيق «إبلاغ» لتقديم الشكاوى والبلاغات

أعلنت الهيئة الوطنية للمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، عن إطلاق تطبيق للهواتف الذكية خاص بتقديم الشكاوى والبلاغات.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يُصاد 9 ديسمبر من كل عام.

وأعلنت الهيئة إطلاق تطبيق “إبلاغ” الخاص بتقديم الشكاوى والبلاغات على منصة متجر جوجل وقريبا على منصة آبل ستور.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أصدرت هيئة مكافحة الفساد، بياناً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأكد البيان على استمرار الهيئة في رصد وضبط كل من تعدى على المال العام أو استغل وظيفته ليُحقق مصلحة شخصية أو يتسبب في ضرر بالمصلحة العامة.

وأُنشِئت هيئة مكافحة الفساد في ليبيا بموجب القانون رقم (63) بتاريخ 3 من شهر يوليو لسنة 2012م، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي سابقاً.

وبموجب قرار الأمم المتحدة 58/4 بتاريخ 21 نوفمبر 2003م تم إقتراح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأعتمدت الإتفاقية وتم التوقيع عليها بتاريخ 09 ديسمبر 2005م وفقاً للقرار 57/169.

وحيث أن ليبيا قد وقعت على الإتفاقية بتاريخ 23 ديسمبر 2003م وتم التصديق والموافقة على إنضمامها وأصبحت ليبيا من الدول الأطراف بتاريخ 07 يونيو 2005م، وبموجب المادة (6) من الاتفاقية الفقرة (أ) : “تكفل كل دولة طرفاً وفقاً للمباديء الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الإقتضاء تتولى منع ومكافحة الفساد”.

وصُدِر قانون رقم (11) بتاريخ 25 من شهر مارس لسنة 2014م القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي نص في مادته رقم (31) بأيلولة كل ما يتعلق بالقانون (63) لسنة 2012م من أصول وممتلكات وكادر وظيفي إليها.

وتتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتي من شأنها العمل على مكافحة والحد من انتشار ظاهرة وسلوك الفساد في القطاعين العام والخاص.

وتعمل الهيئة على النظر في التشريعات والقوانين واللوائح وإكتشاف مكامن الضعف بها لإقتراح تعديلها.

ويتضمن نطاق تخصص عمل الهيئة الآتي:

الرشوة

الاختلاس

إساءة إستغلال الوظيفة العامة

الاستيلاء على المال العام

الثراء غير المشروع

غسيل الأموال

الإخفاء والتستر على أموال عائدة من فساد

الإتجار بالنفوذ

استغلال الوظيفة العامة للمصالح الشخصية

الفساد السياسي

الفساد الاجتماعي، وغيرها مما نصت عليه الاتفاقية في بنودها.