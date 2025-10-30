هيئتا المعارض والاستثمار تبحثان آفاق التعاون وتنمية الشراكات الدولية

التقى رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ورئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، أحمد غزي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ACG-ITF، بحضور رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الساحل والصحراء، ونائب المدير العام لمعرض طرابلس الدولي، ومدير عام شركة الوا

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك في مجالات تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير قطاع المعارض وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية.

كما جرى استعراض آليات الارتقاء بمستوى التنظيم والتشغيل في المعارض المحلية والدولية، وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة والتسويق وتنظيم الفعاليات الاقتصادية، بما يسهم في ترسيخ مكانة ليبيا كمحطة إقليمية رائدة في مجال المعارض والمؤتمرات.