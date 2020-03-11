هيفاء وهبي تتلقى مفاجأة سارّة في عيد ميلادها

مفاجأة سارّة من فريق عمل مسلسل “أسود فاتح” [مجلة هي]

تلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مفاجأة سارّة من فريق عمل مسلسل “أسود فاتح” الذين احتفلوا بعيد ميلادها في كواليس العمل حيث استقبلها بزفة شعبية كبيرة كانت في انتظارها فور دخولها موقع التصوير.

وظهرت هيفا في مقاطع فيديو انتشرت وهي في حالة صدمة بعد هذه المفاجأة حيث استقبلتها الفرقة بقرع الطبول والغناء، كما رقص معها الزملاء أبرزهم الفنانة روجينا والمخرج كريم العدل.

وفي سياق اخر: خاضت هيفاء وهبي طريقًا طويلًا حتى وصلت إلى الشهرة حيث شاركت في بداياتها بمسابقة ملكة جمال جنوب لبنان وعملت كعارضة أزياء وموديل في العديد من الفيديو كليبات، وتطورت تدريجيًا حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. قدمت العديد من الأغاني الضاربة والتي ساعد لحنها الخفيف وبساطتها في حفظها بذاكرة الجمهور.

شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وحققت نجاحًا كبيرًا، ولاسيما في فيلمي دكان شحاتة وحلاوة روح. فازت هيفاء وهبي خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الجوائز وأحيت حفلات في كثير من البلاد وكانت من ضمن أعضاء لجنة تحكيم برنامج “شكلك مش غريب” الذي عرض على قناة MBC.

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