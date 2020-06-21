هيكل عظمي لامرأة يثير حيرة العلماء والباحثين

اكتشف علماء الآثار في براندنبورغ، في اكتشاف نادر ومثير من نوعه، هيكلاً عظمياً لامرأة، يعتقد أن عمرها يتراوح ما بين 4000 و4500 عام، أثار حيرة العلماء والباحثين.



تم اكتشاف الهيكل العظمي أثناء أعمال الحفر لتوربينات الرياح في منطقة أوكرمارك، الواقعة على بُعد حوالي 102 كيلومتر خارج برلين.

وقال الباحثون نريد معرفة كيف ماتت، ولماذا دفنت في وضع غير عادي.

وقال كريستوف كراوسكوبف، من مكتب ولاية براندنبرج للحفاظ على النصب التذكاري «يُعتقد أن المرأة دفنت بين 2200 و2500 قبل الميلاد» مضيفاً أن الطريقة غير المعتادة لدفن المرأة تجعل من العثور عليها «أهمية علمية عالية».

وتحدث عالم الآثار فيليب روسكوتشينسكي وكريستوف رزيجوتا، اللذان قاما بهذا الاكتشاف، إنه تم العثور على الهيكل العظمي في وضع محفوف في حفرة بالقرب من مستوطنة، وليس في مقبرة.

ووأفاد روسكوتشينسكي ” إنه كان اكتشافاً نادراً ومثيراً»، حيث كانت المرأة مستلقية على جانبها الأيمن، مع شد ساقيها وذراعيها، مع توجيه رأسها إلى الشرق ونظرتها إلى الشمال، مضيفاً «لم أجد اكتشافاً مثل هذا من قبل!».

ويعد الدفن في هذه الوضعية، من أقدم أوضاع الدفن وأكثرها شيوعاً في العصر الحجري الحديث بأوروبا.

استمرت هذه الفترة من 6000 إلى 2000 قبل الميلاد، وشهدت انتقال البشر من مرحلة البحث عن الطعام والصيد إلى الزراعة.

وأشار الباحثون إلى أن التاريخ الدقيق للهيكل غير واضح، ولا تزال هناك حاجة لمزيد من البحث؛ لتحديد عمر الهيكل العظمي وعمر المرأة عند الموت.

