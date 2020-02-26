هيلاري كلينتون.. تصف ميركل بأنها «زعيمة فريدة»

أنا معجبة بها تماما وبنجاحها السياسي [الشرق الأوسط]

أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية ومرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون عن احترامها الشديد للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ووصفتها بأنها ” زعيمة فريدة ستُفقد” .

وقالت كلينتون للصحافيين في مهرجان برلين السينمائي: “أنا معجبة بها تماما، وبنجاحها السياسي، وأكثر من ذلك (معجبة) بقيادتها”.

وأضافت أن ميركل صوت ثابت ليس لألمانيا فحسب بل لأوروبا و”للتحالف عبر الأطلسي”.

وقالت: “من وجهة نظري إنها زعيمة ناجحة لبلادها عبر بعض (فترات) الصعود والهبوط”.

يشار إلى أن ميركل قالت إنها ستتقاعد بعد الانتخابات الاتحادية المقبلة المقررة في 2021.

وتوجد كلينتون في برلين لحضور العرض الأول لفيلهما الوثائقي “هيلاري” المكون من أربعة أجزاء ويتناول عدة جوانب من قصة حياتها.

اقترح تصحيحاً