«هيمارس» تصل الخليج.. الولايات المتحدة تعزز تحالفها مع البحرين في الشرق الأوسط

أعلنت الولايات المتحدة، عن موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع أنظمة صواريخ مدفعية M142 “هيمارس” ومعدات مرتبطة بها إلى مملكة البحرين بقيمة تقديرية 500 مليون دولار أمريكي.

وذكر بيان وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أن الصفقة تشمل أربع أنظمة صواريخ “هيمارس”، وثلاثة أنظمة بيانات تكتيكية دولية للمدفعية الميدانية، إضافة إلى معدات دعم واختبار وقطع غيار، وفق طلب البحرين.

وأشار البيان إلى أن الصفقة ستعزز قدرة البحرين على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتقديم دعم للأمن القومي الأمريكي في البحرين، كما ستساعد في دمج البحرين ضمن التحالفات التي تقودها واشنطن، وتدعم مصالح الولايات المتحدة وقواتها في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الوكالة أن هذا التوريد المحتمل يسهم في ضمان السلام والاستقرار الاقتصادي بالمنطقة بما يخدم أهداف الأمن القومي الأمريكي.

وتعد أنظمة “هيمارس” M142 صواريخ مدفعية عالية الحركة، مصممة لتقديم دعم ناري دقيق وسريع على مسافات بعيدة، وتستخدمها القوات الأمريكية وحلفاؤها في مناطق النزاعات لتعزيز قدرة الردع والسيطرة على ساحات العمليات.

وتعتبر هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية واشنطن لتعزيز قدرات حلفائها في الخليج العربي، خصوصًا في مواجهة تهديدات محتملة من الجماعات المسلحة أو القوى الإقليمية المنافسة، وضمان حماية المنشآت والأفراد الأمريكيين في المنطقة.

وتأتي الصفقة أيضًا في سياق تعزيز التعاون الدفاعي الأمريكي مع دول الخليج، ضمن جهود الحفاظ على توازن القوى في الشرق الأوسط وضمان أمن الملاحة والطاقة، في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة والتوترات المستمرة بين القوى الإقليمية والدولية في المنطقة.